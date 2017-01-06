Австрія хоче подовжити прикордонний контроль на невизначений термін

Австрія має намір продовжити контроль на своїх кордонах на невизначений термін.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Вольфганг Соботка, повідомляє Die Welt.

"До тих пір, поки Європейський союз не змозі захистити свої зовнішні кордони, ми в Австрії будемо вживати заходів на національному рівні. Для внутрішньої безпеки Австрії важливо знати, хто до нас приїжджає. Я ні за яких обставин не готовий тут йти на ризик", - сказав Соботка.

Раніше Рада ЄС дозволила п'яти країнам, які ввели тимчасовий прикордонний контроль на хвилі торішньої кризи з біженцями, знову відновити заходи.

Згодом у Єврокомісії заявили, що проти продовження прикордонного контролю пісдя

Як повідомлялося, Австрія пропонує створити новий набір правил Євросоюзу про надання притулку, які дозволять вивести процес прийняття заявок за межі ЄС і введуть верхню межу кількості прохачів притулку для кожної держави-члена.