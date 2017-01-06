Байден заявив про таємні дії США у відповідь на кібератаки Росії

Влада США у відповідь на хакерські атаки Росії будуть вживати як офіційні заходи, так і таємні методи, заявив віце-президент США Джо Байден.

"Ми відповімо на хакерські атаки в той час, який ми виберемо самі", - зазначив Байден в інтерв'ю телеканалу PBS, підкресливши, що "про деякі з цих дій" США буде відомо, передає РБК.

"Ви про них дізнаєтеся, а про деякі - ні", - підсумував він, додавши, що вони будуть діяти "і так, і так".

"Речі, про які ви знаєте, і речі, про які ви не знаєте, як, наприклад, висилка [російських дипломатів із США]", - уточнив американський віце-президент.

Крім того, Байден заявив, що в розвідувальному співтоваристві США існує "величезна одностайність" і є "переконливі докази" того, що "Росія намагалася вплинути на підсумки президентської гонки в США".