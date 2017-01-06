Більше 50 послів США залишать свої посади в день інавгурації Трампа

Всі політично призначені посли США, які отримали посади від адміністрації Барака Обами, залишать свої посади у день інавгурації обраного президента Дональда Трампа, яка призначена на 20 січня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Перехідна команда Трампа вже випустила відповідний указ і розіслала його послам. Цю інформацію підтвердив посол США у Новій Зеландії.

"Я залишаю посаду 20 січня", - заявив посол Марк Гілберт, додавши, що указ був виданий "без винятків" і відправлений телеграмою Державного департаменту США 23 грудня.

Раніше, вступаючи на посаду, президенти дозволяли окремим політичним послам, зокрема, тим, у кого були діти шкільного віку, залишатися на своїх посадах на додаткові кілька тижнів або місяців.

Слід зазначити, що політично призначені посли – це не кар’єрні дипломати, а бізнесмени та чиновники, які мають зв'язки з президентом, і вони майже завжди залишають свої пости після закінчення президентського терміну.

На сьогодні нараховується більше 50 політичних послів США, і серед них посли у 15 країнах ЄС, а також посли у НАТО та ОБСЄ.

Посол США в Україні Марі Йованович є кар’єрним дипломатом, тож вона збереже свою посаду.