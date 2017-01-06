ДСНС закликає водіїв утриматися від поїздок

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликала водіїв не виїжджати за межі населених пунктів в період святкових днів через погіршення погодних умов.

Про це повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін на засіданні оперативного штабу з приводу ускладнення погодних умов в Україні, передає УНІАН.

За словами Чечоткіна, найбільше погіршення погодних умов очікується в південній і центральній частині України, у зв'язку з чим оперативні штаби Херсонської, Одеської, Миколаївської областей вже переведені на посилений режим роботи, а рух вантажного транспорту на трасах цих областей обмежена.

"На дорогах працює снігоприбиральна техніка. На даний момент встановлено понад 3,5 тис. пунктів обігріву, їх адреси знаходяться на сайті облдержадміністрацій", – Чечоткін.

Присутній на засіданні віце-прем'єр Геннадій Зубко заявив, що контроль за роботою оперативного штабу в Одеській області візьме голова ДСНС.