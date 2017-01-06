Херсон бореться зі снігопадом

Прогнози Гідрометцентру справдилися, і на південь країни прийшла сніжна зима. Снігопад триває з ранку 6 січня і дещо припинився лише під вечір. Для романтиків і любителів селфі – пора глінтвейну і прогулянок. Для комунальних служб міста – виклик на ефективність.

Щороку в Херсоні дискутують про те, скільки треба снігоприбиральної техніки, як і де вона має працювати, скільки на це витрачати палива, піску і солі. Втім, фейсбучні експерти не завжди заглибллються в особливості цього процесу і не знають умов, у яких працюють комунальники.

Кореспондент «Дня» провів кілька годин в одній із вантажівок комунального підприємства «Дорожник», яке чистить місто від снігу. За кермом «КрАЗУ» – Сергій, водій із багаторічним досвідом. На питання, коли він сьогодні поїде відпочивати, Сергій знизує плечима: «Не знаю. Коли почистимо, тоді будемо посипати піском із сіллю. Може, вранці й потраплю додому. А потім скоро знову на роботу, якщо сніг піде. Зараз ніколи відпочивати».

Ми їдемо у парі зі стареньким «Зілом» затертого року випуску. «Зіл» – попереду, адже його відвал охоплює меншу частину дороги, а «КрАЗ» відгортає сніг уже на узбіччя. Одна з головних проблем – безвідповідальність водіїв, які залишають свої авто прямо на дорозі, біля бордюрів. Їх доводиться оминати, і прибирання на цих ділянках буде нерівним, відвали снігу утворюють тут горби.

Разом із Сергієм ми проїхали увесь Таврійський мікрорайон, частину Північного і частину Миколаївського шосе аж до виїзду з міста. Коли покидав вантажівку, водій попросив: «Ви ж тільки напишіть, що ми стараємось, хочем як краще. Може, не так швидко, як люди собі це уявляють, але не все від нас залежить. Якби було більше техніки – робота швидше йшла б. Але цей сезон ми уже працюємо оперативніше, бо вдалось відремонтувати кілька авто і купити новий «МАЗ». Так що – впораємось, не хвилюйтеся. Будемо працювати скільки треба».

За словами директора КП «Дорожник» Валентина Чеснокова, 6 січня на вулицях Херсона працює 9 одиниць їхньої техніки. «Піскорозкидувальні машини використали 84 т піску з сіллю. У парах по широких вулицях працювали вантажівки, які прибирають сніг. Потім пішли по одній вузькими вулицями. Загалом, на 15:00 чотири машини пройшли 160 км. Зараз сніг закінчився, але машини ще працюють. Особливу увагу стараємось приділяти мостам, підйомам і спускам», – розповів Валентин Чесноков.

Загалом, як повідомляють у Херсонській ОДА, по всій області працюють 475 одиниць техніки та 90 рятувальних бригад, які ліквідовують наслідки негоди. Наразі в області закрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ на ділянці від 177 по 206 км. Через сильний снігопад частково припинено рух міжміського транспорту. Пасажирам не вдасться найближчим часом поїхати до Миколаєва, Одеси або Первомайська.

Міська і обласна влада звертається із проханням, за можливості, не виїжджати за межі міста. Водіїв автівок просять не паркуватися на узбіччях доріг, щоб не блокувати таким чином роботу снігоприбиральної техніки.

7-8 січня, за повідомлення Гідрометцентру, складні погодні умови на Херсонщині обумовляться сильними опадами, налипанням мокрого снігу та ожеледдю.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора