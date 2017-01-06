Інфляція в 2016 році зменшилася до 12,4%, - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні за підсумками 2016 року склав 12,4%, передає Держслужба статистики України.

У звіті Держстату наголошується, що в грудні ціни на продукти харчування і алкогольні напої зросли на 1,6%. Зокрема, на 4,3–7% зросли ціни на овочі, молоко, сметану, масло, сири, кисломолочну продукцію, на 1,1–2,1% подорожчали хліб, яйця, свинина, цукор, яловичина, сало.

Фрукти, оливкова олія і м'ясо птиці подешевшали на 0,4–2,3%.

Алкоголь і сигарети подорожчали в середньому на 3,2%.

Таким чином, показник інфляції збігся з прогнозами Національного банку України та уряду. У 2015 році рівень інфляції становив 43,3%, 2014 рік – 24,9%. Прогнозований показник на 2017 рік – 8,1%.