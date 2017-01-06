Керрі: США витратили понад $3 млрд на захист союзників від провокацій РФ

США витратили близько 3,4 млрд доларів на захист своїх союзників в Центральній і Північній Європі від російських провокацій.

Про це повідомив держсекретар США Джон Керрі в четвер на прес-конференції, що підводить підсумки зовнішньої політики адміністрації президента США Барака Обами, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми твердо підтримували демократичну Україну і, відповідаючи на російські провокації, надавали широку допомогу нашим союзникам в Північній і Центральній Європі", - заявив він.

За словами держсекретаря, "3,4 мільярда доларів - це та сума, яку ми витратили для допомоги нашим друзям на передніх рубежах, щоб допомогти їм вибудувати свою оборону".

Він також зазначив, що Обама прийняв правильні заходи у відповідь на хакерські атаки під час передвиборної кампанії, за якими, на думку Вашингтона, стоїть Росія.

"Це (хакерські атаки - ред.) було серйозною подією, і президент Обама відреагував відповідним чином", - заявив Керрі.

Він підкреслив, що не бачить причин ставити під сумнів висновки американських експертів і розвідслужб про те, що за атаками стоять саме хакери з РФ, і нагадав, що дана тема "була піднята при контактах з Росією".

"Ви не знаєте про всі заходи, які схвалив президент (у відповідь на атаки - ред.), а я не можу вам про це розповісти", - додав глава держдепу.

Нагадаємо, 29 грудня Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії. Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ.