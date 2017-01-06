Конгрес США офіційно затвердив перемогу Трампа на президентських виборах

Конгрес США на засіданні обох палат формально затвердив підсумки президентських виборів, на яких переміг Дональд Трамп, повідомляє The Hill.

Згідно з повідомленням, головуючий у сенаті віце-президент Джо Байден підвів підсумки голосування вибірників, які подали свої голоси згідно з наказом виборців 19 грудня.

В ході переклички по штатах багато разів звучали протести проти підсумків виборів на підставі "російського втручання" і "придушення голосів виборців", але голова відхилив ці протести.

Відзначається, що під час оголошення остаточних підсумків щонайменше двоє протестувальників в залі стали викрикувати гасла і були насильно виведені приставами конгресу.

Також на пост віце-президента США був затверджений Майкл Пенс.

Нагадаємо, на президентських виборах Трамп набрав 304 голоси вибірників проти 227 голосів у Клінтон, хоча і програв Клінтон у всенародному голосуванні майже на 3 мільйони голосів виборців. Інавгурація Трампа пройде 20 січня.