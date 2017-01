Мексика має заплатити за будівництво стіни на кордоні зі США, - Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що всі витрати з американського бюджету на будівництво стіни на південному кордоні США будуть пізніше відшкодовані Мексикою

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

"Нечесні медіа не повідомили, що будь-які гроші, витрачені на будівництво Великої стіни, будуть відшкодовані Мексикою пізніше (для економії часу)", - написав Трамп.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто після зустрічі з Трампом у вересні 2016 року заявив, що пояснив республіканцю позицію Мексики щодо будівництва стіни.

"На початку бесіди з Трампом я чітко дав зрозуміти, що Мексика не буде платити за стіну", - написав політик.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.