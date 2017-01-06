Міненерго: Галузь готова до низьких температур

Усі компанії енергетичної галузі готові до роботи в умовах низьких температур з метою забезпечення надійного енергозабезпечення споживачів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Повідомляється, що ДП "НЕК "Укренерго", енергопостачальні та енергогенеруючі компанії отримали доручення щодо вжиття заходів для забезпечення роботи в умовах низьких температур.

"Усіма енергокомпаніями підготовлено розпорядчі документи, якими затверджено графіки чергування керівного складу на період святкових та вихідних днів, відновлено схеми нормального режиму живлення споживачів, повністю укомплектовано аварійно-відновлювальні бригади для запобігання можливих аварійних відключень та їх оперативного усунення. Також проведено перевірку стану та роботоспроможності резервних джерел живлення, налагоджено взаємодію з підрозділами ДержНС. Усі компанії енергетичної галузі готові до роботи в умовах низьких температур з метою забезпечення надійного енергопостачання споживачів", - сказано у повідомленні міністерства.

Зазначимо, що у зв’язку з морозами збільшено відбір газу із ПХГ. Про це розповів керівник відділу зв'язків з громадськістю і пресою ПАТ "Укртрансгаз" Максим Білявський.

"Збільшено обсяги відбору газу зі сховищ. Прогнозований добовий режим (100 млн кубометрів) - 83% від нинішніх потужностей ПСГ, що достатньо для покриття потреб українських споживачів. Усі замовлення країн-імпортерів виконуються у повному обсязі", - написав Білявський.