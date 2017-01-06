МЗС рекомендує українцям не їздити на авто в Румунію через снігопади

Департамент консульської служби МЗС рекомендує громадянам України обмежити поїздки автомобілем до міста Бухарест та кількох регіонів Румунії через сильні снігопади.

Про це йдеться у повідомленні служби на сторінці у Facebook.

У зв’язку з погіршенням погодних умов у центральних, південних та східних регіонах Румунії (потужні снігопади, ожеледиця та сильний вітер, пониження температури від -15ºС до -25 ºС), що призвело до ускладнення руху та блокування окремих автомобільних шляхів, Департамент консульської служби МЗС рекомендує громадянам України бути особливо уважними та, по-можливості, обмежити поїздки автомобілем до м. Бухарест та повітів: Ільфов, Телеорман, Джурджиу, Калараш, Яломіца, Бузеу, Браїла, Констанца, Тулча, Галац та Вранча.

Крім того, слід з особливою увагою стежити за рекомендаціями рятувальних служб і останніми новинами.

У випадках потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Румунії за номером телефону: +40-21-230-36-60, адреса електронної пошти: emb_ro@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.