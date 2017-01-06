На Львівщині загинуло 4 людини від переохолодження

Різке посилення морозів на території України вже призвело до трагедій: на заході країни зафіксовано перші жертви переохолодження.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні оперативного штабу, передає ЛІГА.net.

"За оперативною інформацією з шести областей, на сьогодні з переохолодженням та обмороженням звернулася до медиків 51 людина. Четверо, на жаль, загинули. Всі загиблі - з Львівської області", - сказав він.

Лінчевський також зазначив, що найчастіше з переохолодженням звертаються у Волинській та Закарпатській областях.