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Василь Стус, український поет, перекладач, правозахисник, дисидент

На Львівщині загинуло 4 людини від переохолодження

6 січня, 2017 - 13:58

Різке посилення морозів на території України вже призвело до трагедій: на заході країни зафіксовано перші жертви переохолодження.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні оперативного штабу, передає ЛІГА.net.

"За оперативною інформацією з шести областей, на сьогодні з переохолодженням та обмороженням звернулася до медиків 51 людина. Четверо, на жаль, загинули. Всі загиблі - з Львівської області", - сказав він.

Лінчевський також зазначив, що найчастіше з переохолодженням звертаються у Волинській та Закарпатській областях.

 
              
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