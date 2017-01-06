На Різдво порядок в Україні забезпечуватимуть майже 16 тис. правоохоронців, - Нацполіція

На Різдво правопорядок в Україні забезпечуватимуть майже 16 тис. правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"До забезпечення громадської безпеки будуть задіяні 15 тисяч поліцейських та 900 військовослужбовців Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

При цьому зауважується, що у ніч з 6 на 7 січня в усіх регіонах держави в 14 тис. культових споруд заплановано проведення різдвяних богослужінь.

Правоохоронці прогнозують, що участь у них братимуть більше 4 млн громадян.