На Різдво порядок в Україні забезпечуватимуть майже 16 тис. правоохоронців, - Нацполіція

На Різдво правопорядок в Україні забезпечуватимуть майже 16 тис. правоохоронців.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
"До забезпечення громадської безпеки будуть задіяні 15 тисяч поліцейських та 900 військовослужбовців Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.
При цьому зауважується, що у ніч з 6 на 7 січня в усіх регіонах держави в 14 тис. культових споруд заплановано проведення різдвяних богослужінь.
Правоохоронці прогнозують, що участь у них братимуть більше 4 млн громадян.
Джерело: День