НАБУ відкрило 3 нові провадження щодо е-декларацій депутатів та голів РДА

Національне антикорупційне бюро України розпочало три нових розслідування за фактами декларування недостовірної інформації народними депутатами та головами районних державних адміністрацій. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

“Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366-1 Кримінального кодексу України) народним депутатом та головами районних державних адміністрацій”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

У відомстві також уточнили, що відомості про кримінальне правопорушення стосовно нардепа внесені до ЄРДР на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження Управління аналітики та обробки інформації НАБУ.

“Інформація стосовно подання завідомо недостовірних відомостей у декларації головою однієї з районних державних адміністрацій, а також щодо умисного неподання е-декларації іншим головою районної державної адміністрації внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяв однієї з громадських організацій”, — уточнили у прес-службі.