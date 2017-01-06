НБУ пояснив потребу введення купюри номіналом 1000 гривень

Введення купюри номіналом 1000 гривень в Україні буде оптимальним через зміну рівня цін у державі

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.

Він зізнався, що ще не робив глибокого аналізу щодо введення подібної купюри, втім зазначив, що якщо дивитися на систему з купюрами, то існує певна оптимальна точка.

"Якщо ти робиш справді велику купюру, то це стимулює тіньову економіку. Як, наприклад, кажуть, що 500 євро прибирають, тому що це улюблена купюра фальшивомонетників або наркодилерів. А наші розрахунки показували, що в умовах того, як змінилася монетарна база, як змінився рівень цін в країні, оптимальне все-таки введення цієї купюри", - наголосив Сологуб.

За його словами, наразі всі документи щодо купюри знаходяться в червоній папці "цілком таємно", тому говорити про те, кого на ній зобразять, ще зарано.