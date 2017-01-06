Норвегія відмовляється від FM-радіо

Норвегія наступного тижня почне відключати FM-радіотрансляцію.

Про це повідомляє ВВС Україна.

"Закриття FM-радіо почнеться із північного міста Бодо 11 січня. До кінця року у Норвегії припинять роботу усі FM-радіостанції. Таким чином ця країна стане першою, де FM повністю припинить роботу", - йдеться у повідомленні.

На думку експертів, це дасть змогу впровадити цифрову радіотрансляцію, що має вищу точність відтворення звуку й більше каналів.

Водночас критики такого кроку норвезького уряду кажуть, що він передчасний. Опитування місцевої газети Dagbladet стверджує, що 66% норвежців проти відключення FM.

Найбільшою складністю для такого кроку видаються автомобілі - за оцінками, щонайменше 2 млн автомобілів у Норвегії не оснащені цифровими радіоприймачами. Автомобілістам радять придбати спеціальні адаптери, які коштують близько 1500 норвезьких крон (170 доларів).

Перехід на цифрову радіотрансляцію означає, що джерелом радіомовлення стануть не аналогові платформи, як AM та FM, а цифрові.

Для слухачів це означає, що їм знадобиться спеціальний приймач, аби ловити цифровий сигнал. Крім того, деякі радіостанції мовлять через інтернет.

Окрім Норвегії, над таким переходом також розмірковують Швейцарія, Данія й Велика Британія.