Один боєць зазнав поранень на Донбасі за минулу добу

За минулу добу у лавах військових Збройних сил України на Донбасі загиблих немає, один боєць отримав поранення на Луганщині.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник 6 січня на щоденному брифінгу у Кризовому медіа-центрі.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих військових у лавах Збройних сил України не було. Один наш боєць зазнав поранення – це сталося в районі Новозванівки", – поінформував він.

"На луганському напрямку доба почалася з потужного ворожого обстрілу з використанням гармат 152- мм. За 10 хвилин бойовики випустили 50 артснарядів по українських позиціях, розташованих у районі селища Троїцьке. Поблизу Новозванівки противник випустив 20 мінометних мін", – сказав Мотузяник.

За його словами, застосовують і важку зброю – переважно вночі. У районі Новотошківки вів вогонь снайпер, порушували "тишу" і поблизу Станиці Луганської.

На донецькому напрямку бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню – переважно, в районі Авдіївки й Луганського на Світлодарській дузі. Загалом випустили 49 мін із мінометів, зі стрілецької зброї стріляли поблизу Зайцевого.

"На маріупольському напряму обстріли тривали по всій лінії зіткнення від Красногорівки і Мар'їнки на півночі через Троїцьке, Павлопіль і Гнутове до сіл Водяне і Широкіне на узбережжі Азовського моря. Майже всі провокації супроводжувалися вогнем із легкої зброї і лише пізно ввечері противник випустив 5 мінометних снарядів поблизу Мар'їнки", – сказав Мотузяник.