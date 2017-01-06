Парламент Румунії схвалив податкові пільги для пенсіонерів

Нижня палата парламенту Румунії затвердила податкові пільги для пенсіонерів, допомігши уряду виконати обіцянку щодо послаблення фіскальної політики.

Про це повідомляє EurActiv.

В рамках заходів, які набудуть чинності в наступному місяці, державні пенсії менше 2000 леїв (443 євро) на місяць не оподатковуються і всі пенсії будуть звільнені від сплати 5,5% податку на охорону здоров’я.

Новий прем'єр-міністр Сорін Гриндяну також хоче підняти мінімальну державну пенсію на 30% до 520 леїв (115 євро). Коаліція також планує забезпечити ріст на 16% мінімальної зарплати до 1450 леїв на місяць (321 євро) за станом на 1 лютого.

Міжнародний валютний фонд очікує, що країна, в якій проживає 20 мільйонів осіб, з яких близько 5,3 мільйона пенсіонерів, за підсумками минулого року матиме темпи економічного зростання близько 5%, зо стане найвищим показником в ЄС.

Румунія є другою найбіднішою країною в ЄС після Болгарії. Згідно з нещодавньою доповіддю, майже половина Болгар (48%) і понад 40% румунів знаходяться на межі бідності.