Патріарх УГКЦ закликав у Святвечір згадати у молитвах військових та полонених

Глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав у посланні на Різдво закликав українців згадати у різдвяних молитвах воїнів, які зараз боронять нашу землю, і полонених.

Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

"Принесімо новонародженого Спасителя в наших колядках до кожного, хто сьогодні сумує чи почувається самотнім. Поділімося нашою радістю та Святою вечерею з тими, хто спраглий і голодний справедливості та людської уваги. Завітаймо до тих, хто ув'язнений, перебуває на чужині чи в дорозі. Принесімо небесне світло Різдва до поранених і стражденних. Згадаймо в молитвах про полонених, хто зазнає знущань і волає до Бога про світло надії під обстрілами на так званій лінії розмежування, на окупованих територіях на Сході України та в Криму. Думками і молитвою єднаймося з нашими воїнами, які відважно захищають наше Різдво. Не забуваймо і про тих, хто з нетерпінням чекає на їх щасливе повернення додому", - закликав Блаженніший Святослав.

Він наголосив, що серед нинішніх економічних, політичних та воєнних викликів мусимо пам’ятати, що з нами - Бог і ми не самотні серед болю, страждань і крові в цій війні.

Патріарх закликав наповнювати нашу землю співом прабатьківської коляди.

"Нехай колядує сьогодні вся Україна і всі усюди, де б'ється українське серце", - зазначив він.