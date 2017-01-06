Пенсійний фонд може затримати виплати на наступний період

Сервер Пенсійного фонду України перестав працювати. Через це виплата пенсії на наступний період може бути затримана до виправлення технічної неполадки, передає УНН.

6 січня 2017 року заявники повідомили, що з технічних причин перестав працювати сервер з даними Пенсійного фонду України.

На гарячій лінії Пенсійного фонду України сказали, що проблема охоплює всю Україну.

Зазначимо, що на практиці проблема з сервером не повинна торкнутися громадян. Як і раніше, можна подати документи для отримання або перерахунку пенсії. Але виплата пенсії на наступний період може бути затримана до виправлення технічної неполадки.