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Пенсійний фонд може затримати виплати на наступний період

6 січня, 2017 - 16:54
Фото з архіву "Дня"

Сервер Пенсійного фонду України перестав працювати. Через це виплата пенсії на наступний період може бути затримана до виправлення технічної неполадки, передає УНН.

6 січня 2017 року заявники повідомили, що з технічних причин перестав працювати сервер з даними Пенсійного фонду України.

На гарячій лінії Пенсійного фонду України сказали, що проблема охоплює всю Україну.

Зазначимо, що на практиці проблема з сервером не повинна торкнутися громадян. Як і раніше, можна подати документи для отримання або перерахунку пенсії. Але виплата пенсії на наступний період може бути затримана до виправлення технічної неполадки.

Джерело: УНН
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