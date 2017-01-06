Підрозділи в зоні АТО готові до погіршення погоди, - Міноборони

Українські військові підрозділи в зоні проведення АТО готові до погіршення погодних умов.

Про це заявив перший заступник командуючого Сухопутними військами ЗСУ Олександр Локота, повідомляє прес-служба Міноборони.

За його словами, підрозділи, які виконують завдання у районі проведення Антитерористичної операції, забезпечені паливом, а особовий склад готовий до погіршення погодних умов.

"Військовослужбовці, які виконують бойові завдання на Донбасі, забезпечені паливом, дровами та вугіллям. Також в достатній кількості є засоби обігріву", - зазначив Локота.

Він додав, що заходи по підготовці до зимового періоду АТО були сплановані і проводилися завчасно.

"Для тих, хто в окопах, зима завжди є важким випробуванням. Але ми готувалися заздалегідь, тому зараз будь-які проблеми, що виникають, вирішуються оперативно", - сказав заступник командуючого Сухопутними військами.

Нагадаємо, що за добу бойовики 21 раз обстріляли позиції ЗСУ, поранено 2 військових.