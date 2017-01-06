Порошенко з родиною привітав українців з Різдвом (відео)

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та дітьми Євгенією, Олександрою та Михайлом привітали українців з Різдвом Христовим.

Відповідне відео опубліковане на каналі Адміністрація президента у YouTube.

З нагоди свята Олександра виконала на фортепіано знамениту композицію Щедрик Миколи Леонтовича.

Порошенко нагадав, що вперше цей музичний твір пролунав сто років тому, а згодом українська мелодія стала надбанням всього людства - під назвою Carol of the Bells.

"Слухаємо її, і неначе бачимо ластівочку, яка несе кожному з нас щастя й добробут, а державі нашій - мир і процвітання", - зазначив Порошенко.

Він зауважив, що Різдво Христове є великим церковним та глибоко родинним святом.

"Незбагненне диво - народження у вертепі Сина Божого - назавжди змінило світ. Це диво нагадало, що найголовніша заповідь – любити ближніх, як самих себе. Народженню Ісуса раділи небо й земля, Діва Марія та Йосип, пастухи й волхви. Усім своїм життям Ісус долав зло і дарував віру у Спасіння", - сказав президент.

У свою чергу, Марина Порошенко зазначила, що світлий і радісний день Різдва надихає всіх бути чуйними й уважними, ділитися теплом своїх сердець і простягати руку допомоги.

"Впевнена, що всім нам хочеться зробити світ привітним та добрішим. І для цього потрібно зовсім мало – бути гарним прикладом для своїх дітей, стати вірним другом і товаришем, любити ближнього, Україну та її народ. І тоді наші тривоги стануть надією, а сумніви розвіються відчуттям гідності", - сказала Марина Порошенко.

Президент зазначив, що українці з давніх давен наповнюють Різдво урочистістю та святістю, а вертепи і колядки після служби Божої стали унікальним духовним надбанням українського народу.

"У це прекрасне свято, коли всі збираються за родинним столом, пропоную найперше біля святих образів помолитися за воїнів, які і в ці новорічно-різдвяні дні захищають нас від ворога-антихриста. Звертаюся до новонародженого Спасителя із проханням дати їм сил і берегти їхні земні життя. І всю нашу країну врятуй, Господи, від усякого зла", - сказав глава держави.

"Бажаємо всім здоров’я, міцності духу, реалізації мрій і сповнення намірів, а головне - Божого благословення. Смачної куті та веселих свят, бо аж "три празники в гості". Христос народився!", - зазначив Петро Порошенко.