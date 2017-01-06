Прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху допитали вдруге за тиждень

В Єрусалимі слідчі вдруге за тиждень допитали голову уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за підозрою в отриманні ним та членами його сім'ї подарунків від бізнесменів вартістю в сотні тисяч шекелів, повідомляє місцеве видання Haaretz.

Зазначається, що слідчі допитують прем'єр-міністра з менш серйозного з двох справ, пов'язаних з Нетаньяху. Поліція сподівається, що це допоможе пролити світло на другу річ, подробиці якого ще не були оприлюднені, пише видання.

2 січня слідчі три години допитували Нетаньяху. Дозвіл на допит було затверджено генеральним прокурором Авихаем Мандельблитом, який після попереднього розслідування вирішив, що існує достатньо доказів, аби порушити кримінальну справу.

Мандельблит раніше доручив співробітникам прокуратури перевірити звинувачення на адресу Нетаньяху про отримання ним 1 млн євро від французького бізнесмена Арно Мимрана, який був засуджений за шахрайство.

У свою чергу Нетаньяху заявив, що висловлені в його адресу звинувачення в отриманні хабарів залишилися непідтвердженими.

"Довгі роки щоденного переслідування мене і моєї родини, як з'ясувалося вчора, нічого не дали. Я повторюю: це ні до чого не призведе, тому що в цьому нічого немає", - заявив він.