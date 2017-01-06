Призов випускників військових кафедр має бути вибірковим, - Генштаб

Під час призову людей, які закінчили навчання на військових кафедрах, треба застосовувати відбірковий підхід та зважати на місце роботи призовника.

Про це повідомив Анатолій Лопата - генерал-полковник, екс-начальник Генштабу України, передає Громадське.

За словами Анатолія Лопати, прийомні комісії військового комісаріату, які відіграють вирішальну роль у призові людей на службу, повинні звертати увагу на місце роботи призовника, сплату податків, корисність професії та інші важелі.

«Треба діяти виважено. Якщо людина, маючи військову підготовку на кафедрі, але на сьогодні працює,платить податки, — вона утримує ЗСУ. І треба дуже уважно підходити до призову таких людей на строкову службу», - наголосив екс-начальник Генштабу.

«Люди, які поступали на військові кафедри у навчальних закладах, думали, що вони не будуть служити. Тому в цьому випадку такий вибірковий підхід з боку Міноборони до призову людей, які закінчили військові кафедри, є доцільним», - сказав він.