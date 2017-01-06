Росія не робить нічого, аби допомогти здолати "ІД" в Сирії, - Картер

Глава Пентагону Ештон Картер заявив, що Росія не робить нічого, аби допомогти здолати "Ісламську державу" в Сирії.

Про це міністр оборони США, що незабаром піде з посади, сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

На його думку, РФ прийняла стратегію, спрямовану на «неприкритий зрив планів США», де б то не було.

В цілому, Картер вважає, що «успіх» російського керівництва визначається не результатом на місцях, а «створенням дискомфорту для решти світу». Саме це, вважає глава Пентагону, створює труднощі для наведення мостів.

Глава Пентагону пояснив, що він не намагається давати поради адміністрації, яка йде на зміну нинішній. Проте, відзначає WSJ, його оцінки поведінки Росії сильно контрастують з думкою обраного президента США Дональда Трампа і деяких його радників.