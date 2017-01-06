Рятувальники відкрили понад 3500 пунктів обігріву в Україні

Протягом 4-6 грудня у областях України було відкрито понад 3500 пунктів обігріву.

Про це заявив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, повідомляє прес-центр відомства.

Він зазначив, що за останні три дні рятувальники витягли із снігових заметів 140 автомобілів, у яких перебувало 190 людей.

"В областях працює понад 3500 пунктів обігріву, у яких отримали допомогу більше 20 тисяч громадян. Служба порятунку розгорнула понад 100 мобільних пунктів", - нагосив Чечоткін.

За його словами, сьогодні, через погіршення погодних умов, в Одеській та Миколаївській областях було обмежено рух великовагового транспорту, через що водіям варто втриматися від поїздок.

"Всі служби цілодобово працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію", - підсумував Чечоткін.