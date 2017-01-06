США перекинули у Східну Європу понад 2 тисячі танків

У порту німецького міста Бремергафен у п'ятницю, 6 січня, розпочалося розвантажування американської військової техніки у рамках розміщення у Східній Європі за програмою НАТО "Atlantic Resolve".

Про це повідомляє Bild.

Величезний суховантаж "Resolve" привіз в порт американські танки. Тут цю техніку завантажать на залізничні платформи, після чого відправлять до місця призначення через територію Німеччини в Польщу.

У країнах Східної та Центральної Європи загалом будуть розміщені 4000 військовослужбовців 3-ї бронетанкової бригади і 4-ї піхотної дивізії США, які матимуть на озброєнні 87 танків.

Ще два судна з військовою технікою мають прийти до Німеччини до кінця тижня.

Як відомо, США ще у квітні минулого року оголосили про плани розмістити у Східній Європі бронетанкову бригадну групу в рамках зусиль НАТО із протидії агресивній політиці Росії.

У проекті бюджету Пентагону на 2017 рік передбачається виділення $3,4 мільярда на фінансування операцій у Європі.