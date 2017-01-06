Трамп вважає звинувачення РФ в кібератаках "полюванням на відьом"

Обраний президент США Дональд Трамп вважає звинувачення Росії в кібератаках з боку чинної американської адміністрації "полюванням на відьом"

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, передає Еspreso.tv.

Трамп відповів на питання журналістів про його ставлення до звинувачень Росії в кібератаках.

"Вони (опоненти з Демократичної партії. - Ред.) зазнали нищівної поразки на виборах. Я виграв більше округів, ніж Рональд Рейган. Їм дуже соромно за це. Певною мірою, це (звинувачення в кібератаках. - Ред.) полювання на відьом. Вони просто зосередилися на цьому", - сказав обраний президент США.