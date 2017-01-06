Туреччина заявила про перегляд використання її авіабази коаліцією на чолі зі США

Турецька влада припускає, що країна може зупинити дозвіл на використання США та їхніми союзниками стратегічно важливої авіабази Інджирлік поблизу кордону з Сирією.

"Їхня присутність в Інджирліку ставиться під сумнів нашою нацією, і це питання є на порядку денному уряду", - заявив віце-прем’єр Вейсі Кайнак, передає Радіо Свобода.

Міжнародна коаліція використовувала базу Інджирлік для авіаударів по угрупованню Ісламська держава, що робилися паралельно з наземними діями, які ведуть проти радикальних ісламістів курдські ополченці в Сирії.

Туреччина називає курдських союзників коаліції "терористами", оскільки вони мають зв’язки з курдськими сепаратистськими угрупованнями, які здійснювали криваві теракти в Туреччині.