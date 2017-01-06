У 2016 році понад 7 тисяч мігрантів загинули чи зникли безвісти

Близько 7,5 тисяч мігрантів загинули або зникли безвісти в 2016 році, більшість з них - при спробі перепливти Середземне море.

Про це повідомляться на сайті Міжнародної організації з міграції, передає "112-Україна".

"Згідно з попередніми даними, 7495 людей загинули або пропали безвісти на п'яти континентах", - йдеться в повідомленні.

Це значно більше, ніж у 2014 і 2015 роках, коли кількість жертв склала відповідно 5267 і 5740 людей.

Найбільш смертоносним за минулі 12 місяців був міграційний маршрут по Середземному морю в Європу, що забрав 5079 життів. У Північній Африці загинуло або пропало безвісти 1124 мігранти, на шляху з Мексики в США - 432, в Центральній Америці - 174, в Південно-Східній Азії - 153.

"Ці цифри шокують, - заявив генеральний директор МОМ Вільям Лейсі Свінг. - Це сталося за 1096 днів, згідно з календарем, тобто майже по 20 смертей на день".

"Ми не претендуємо на те, що нам вдалося зафіксувати всі жертви. При підрахунках ми відстаємо від часу. Ми повинні діяти, щоб зробити міграцію легальною та безпечною для всіх", - підкреслив він.

Як вважають в МОМ, усталені міграційні коридори, зокрема з Південної Америки в Північну, а також з Північної Африки в Європу, "продовжують функціонувати в повну силу, незважаючи на спроби країн призначення знизити кількість прибуваючих".

Мігранти більшою мірою, ніж у недавньому минулому, покладаються зараз на інформацію, почерпнуту в соціальних мережах, і фіксують своє переміщення за допомогою мобільних засобів зв'язку. Вони знаходяться в контакті з родичами і друзями і нерідко першими повідомляють про НП, що сталися в дорозі з іншими мігрантами. Цим почасти пояснюють фахівці МОМ збільшені статистичні дані про смертність мігрантів в дорозі.

Нагадаємо, що кількість загиблих у Середземному морі мігрантів 2016 року сягнула 5 тисяч осіб.