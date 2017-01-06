У Львові влаштували благодійні святвечері вечері для безхатьків

Сьогодні, у переддень Різдва Христового, людям, які через певні життєві обставини не мають змоги відчути духовної атмосфери Різдва, надали можливість скуштувати традиційні святвечірні страви – у Палаці мистецтв та у Центрі обліку та нічного перебування бездомних.

Святвечір у Палаці мистецтв організувала громадська організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя», яка частує потребуючих не тільки на Різдво і Пасху, а й кожного тижня вже близько півтора десятка років. Сьогодні благодійну святкову вечерю скуштували до півтисячі осіб. Трапезу з ними розділив Львівський міський голова Андрій Садовий.

Ще п’ятдесят осіб вечеряють у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян (вул. Кирилівська, 3а). «Вечеря складена з традиційних для українського столу страв, і це, зокрема, кутя, вареники, оселедець, узвар…», – розповідає директор Центру Бородін. І дякує доброчинцям, котрі придбали безхатькам продукти.

А завтра, 7 січня, у день народження Ісуса Христа, близько трьох сотень безпритульних та малозабезпечених громадян зможуть скуштувати різдвяних страв у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківській, 175. Частування уже вдев'яте поспіль організовує Міжнародна мирянська спільнота Святого Егідія.

Також безхатькам у ці дуже холодні дні є де зігрітися. Зокрема, на вул. Кирилівській, 3а (у Центрі обліку та нічного перебування бездомних), на вул. Сербській, 15 ( ЛКП «Старий Львів») та на вул. І. Франка, 56 (монастир святого Климентія ордену редемптористів). За словами директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Галиної Слічної, упродовж минулої ночі цілодобовими пунктами обігріву у Львові скористались 49 осіб.

Удень зігрітися можна й на перших поверхах загальноосвітніх шкіл. Їх є по одній у кожному районі Львова. Інформацію, де саме швиденько сховатися від морозу, нададуть поліцейські та працівники муніципальної дружини, котрі чергують у місті цілодобово.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів