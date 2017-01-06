У Львові встановили Різдвяного дідуха

Дідух до хати – вся нечисть з хати! Сьогодні, 6 січня, як і кожного року у переддень Різдва, у місті на площі Стефана Яворського, навпроти Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, урочисто встановили символ Різдва.

Святкова колона формувалася біля міської ради – на площі Ринок. Перед тим, як рушити, великі і маленькі учасники ходи, а з ними – міський голова Львова Андрій Садовий, гуртом заколядували біля шопки. Попри доволі значне похолодання (у Львові сьогодні – мінус п'ятнадцять), охочих долучитися до спільної коляди зібралося чимало. До урочистої ходи містом цього року приєдналися й учасники АТО з родинами.

«Нехай той мороз переморозить усі хвороби і всю нечисть, – сказав Львівський міський голова. – Це нам сьогодні дуже потрібно. Сподіваюся, ьогодні всі українці, всі люди доброї волі матимуть добру святу вечерю, і ми з вами будемо відкривати свої двері і частувати усіх охочих, усіх подорожніх. Тому що Різдво і родинне тепло – це те, що ми повинні мати в серці від народження і передавати з покоління в покоління. Бажаю усім тепла, бажаю усім любові і миру».

Львівський дідух – триметровий, зі 150 снопиків велетень авторства майстрів Коцюків зі села Голобутів, що на Стрийщині. Різнокольоровими стрічками символ врожаю, добробуту, багатства, безсмертного предка, зачинателя роду, духовного життя українців, оберегу роду прикрасили працівники реставраційного відділу Музею народної архітектури та побуту (Шевченківського гаю).

Для присутніх на святі львів’ян та гостей міста виступали зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні «Джерельце» при Будинку вчителя та хор «Гомін».

Дідух стоятиме на площі Яворського до 19 грудня, до Водохреща.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Пала ПАЛАМАРЧУКА.