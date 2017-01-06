У Миколаєві та області борються із сніговим колапсом

У зв'язку зі значним погіршенням погодних умов у Миколаєві і області перекриті головні в'їзди.

У п'ятницю, 6 січня, як і очікувалося, опадів випало на 25% вище норми, посилився вітер до 15-24 м / с і ближче до вечора опустилася температура до -10.

Так, після 14:00 недалеко від Березанки в Миколаївській області рятувальникам довелося рятувати зі снігового замету машину з сім'єю з трьох дорослих і дитини. На даний момент ситуація стабілізувалася. Спецтехніка працює на трасі М-14, всі служби працюють у режимі підвищеної уваги.

Незважаючи на перекриті траси, водії міжміських маршрутів, у яких перебувають люди, намагаються проїхати повз громадських постів, ігноруючи всі правила безпеки. По трасах Миколаївської області працює снігоочисна техніка.

Миколаївський автовокзал закритий, рейси скасовані. Активісти та громадські діячі доставили людям їжу і питво.

Тим часом департамент ЖКГ Миколаївської міської ради звернувся до миколаївців з проханням надсилати інформацію про «проблемні» місця для проходу пішоходів або проїзду транспорту, аварії.

У деяких міських продуктових магазинів відсутні хлібобулочні вироби. Громадські працівники і «сніговий патруль» закуповують хліб і заповнюють порожні полиці магазинів. Хлібобулочний виріб люди можуть придбати безкоштовно.

На дорогах координується молодь, допомагаючи людям дістатися додому і відкопуючи колеса громадського транспорту. Крім цього, функціонують 29 постів, на яких чергують співробітники поліції і служби порятунку.

Міська та обласна влада просять городян не виходити без потреби на вулиці та не виїжджати на своїх автомобілях на проїзну частину.

Алевтина Добровольська, Миколаїв, фото автора