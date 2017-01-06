Київський суд арештував будинок, квартиру, 2 гаражі та корабель Януковича

Суд наклав арешт на майно колишнього президента Віктора Януковича – житловий будинок, квартиру, 2 гаражі, 2 машиномісця в напівпідземному паркінгу і судно марки Бріг (двощоглове судно з прямими вітрилами) 2000 року побудови.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва суду від 29 грудня 2016 року, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень, передають Українські новини.

Зазначається, що суд прийняв таке рішення за клопотанням старшого слідчого Генеральної прокуратури України.

Зазначено, що Янукович підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Санкції ст. 110 і ст. 111 передбачають можливість застосування додаткового виду покарання (конфіскацію майна), і прокуратура попросила суд накласти арешт на майно колишнього Президента шляхом заборони відчуження і розпорядження зазначеним майном.

Суд задовольнив клопотання в повному обсязі.

Нагадаємо, Віктор Янукович втік до Росії після перемоги Революції Гідності на початку 2014 року.

Суд в Україні надав дозвіл на арешт президента-втікача, який знаходиться в РФ.

Генпрокуратура звинуватила його в державній зраді, йому загрожує довічне позбавлення волі.