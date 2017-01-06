Україна через морози збільшила добовий відбір газу

Україна в зв'язку з посиленням морозів збільшує підйом природного газу зі своїх підземних сховищ в 1,7-2 рази в порівнянні з першими числами січня - до 100 млн куб. м на добу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник відділу зв'язків з громадськістю і пресою ПАТ "Укртрансгаз" Максим Білявський.

"Збільшено обсяг відбору газу зі сховищ. Прогнозований добовий режим - 100 млн куб. м", - написав він.

За його словами, такий добовий обсяг відбору становить 83% від існуючих потужностей ПСГ, чого достатньо для покриття потреб споживачів. При цьому заявки країн-імпортерів на транзит газу через ГТС України виконуються в повному обсязі.