Україна збільшила експорт соняшникової олії на третину

У вересні-листопаді Україна поставила на зовнішні ринки на 32% більше соняшникової олії, ніж за підсумком аналогічного проміжку минулого маркетингового періоду.

Про це повідомляє аналітик аграрного ринку Станіслава Ярош, передає latifundist.com з посиланням на ПроАгро.

У ТОП-5 виробників нерафінованої соняшникової олії потрапили (за часткою в загальному обсязі експорту): Кернел - 22,8%, Бунге Україна - 10,6%, Cargill - 5,9%, Allseeds - 4,5%, Миронівський хлібопродукт - 4,5%.

Найбільшим експортером української соняшникової олії, як і шроту / макухи соняшнику, за підсумками перших трьох місяців сезону 2016/17 залишається Кернел. Його частка в загальному обсязі експорту зазначених видів продукції перевищує 21%.