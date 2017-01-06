Уряд Польщі вирішив не закривати єдиний білоруський телеканал Belsat

Польський уряд вирішив не закривати єдиний незалежний телеканал, який веде мовлення білоруською мовою, Belsat.

Про це заявила директор телеканалу Агнешка Ромашевська-Гузі, повідомляє belsat.eu.

"Думаю, що ви разом зі мною будете задоволені тією інформацією, якою я хочу поділитися: пані прем'єр (глава польського уряду Беата Шидло, - ред.) запевнила мене, що Belsat нічого не загрожує. Протягом найближчого місяця будемо визначати з МЗС подальші принципи співпраці", – повідомила вона.

Інформація про закриття Belsat викликала хвилю дискусій в білоруських та польських ЗМІ. Директор телеканалу за останні дні дала кілька інтерв'ю польським виданням, в яких пояснила, чому вважає зменшення фінансування каналу помилкою.

Нагадаємо, 18 грудня міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що уряд замість телеканалу Belsat планує створити єдиний канал мовлення для поляків. Відзначимо, що рішення про надання фінансування телеканалу приймає МЗС.