В Україні близько 3 мільйонів хворих на грип, - МОЗ

В Україні кількість хворих на грип сягає позначки в 3 млн осіб, заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Як повідомив Лінчевський на засіданні міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов, більшість хворих на грип - діти до 17 років, передає Громадське.

За словами заступника міністра, найбільше хворих - у Київській області. Вони становлять 13% від загальної кількості тих, хто потерпає від грипу.

За останній тиждень від хвороби померло троє осіб - у Львівській, Полтавській та Миколаївській області.

Минулого тижня від грипу в померло шість осіб.