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В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків

6 січня, 2017 - 11:25
Фото з архіву "Дня"

Міністерство юстиції зареєструвало та оприлюднило відповідний наказ МОЗ, завдяки якому ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС можуть "зайти" в Україну за 17 днів.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ на сторінці у Facebook.

Як зазначається, це дозволить збільшити асортимент ліків, яких в Україні зареєстровано близько 10 тисяч.

Нагадаємо, раніше процедура тривала 1-2 роки і якщо виробник хотів її спростити, спрацьовували корупційні схеми. Виробники не хотіли реєструвати в Україні ліки через складність процесу та корупційну складову. Тому пацієнти були обмеженими у виборі ліків.

Джерело: День
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