В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків

Міністерство юстиції зареєструвало та оприлюднило відповідний наказ МОЗ, завдяки якому ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС можуть "зайти" в Україну за 17 днів.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ на сторінці у Facebook.

Як зазначається, це дозволить збільшити асортимент ліків, яких в Україні зареєстровано близько 10 тисяч.

Нагадаємо, раніше процедура тривала 1-2 роки і якщо виробник хотів її спростити, спрацьовували корупційні схеми. Виробники не хотіли реєструвати в Україні ліки через складність процесу та корупційну складову. Тому пацієнти були обмеженими у виборі ліків.