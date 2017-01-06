Військова прокуратура в 2016 році направила до суду 285 справ щодо корупції, - Матіос

Слідчі військової прокуратури України у 2016 році направили до суду 285 обвинувальних актів щодо 329 осіб в рамках проваджень про корупцію. Про це повідомив в Facebook головний військової прокурор Анатолій Матіос.

"Всіма слідчими військової прокуратури (144 військових слідчого – не плутати з 500 детективами НАБУ), крім інших більш 3 тис. розслідуваних і направлених до суду виробництв, за весь 2016 до суду направлено 285 обвинувальних актів по факту отримання або надання неправомірної вигоди щодо 329 осіб", – написала Матіос.

За його словами, в 2016 році суди винесли 131 обвинувальний вирок у рамках проваджень про корупцію, в результаті чого засуджені 135 осіб.