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Василь Стус, український поет, перекладач, правозахисник, дисидент

Військові попередили теракт біля каналу Сіверський Донець - Донбас, - штаб АТО

6 січня, 2017 - 17:15
Фото: facebook.com/ato.new

Українські військові під час проведення інженерної розвідки попередили теракт в районі населеного пункту Шуми.

Як повідомили в штабі АТО, біля каналу Сіверський Донець - Донбас були встановлені три саморобні вибухові пристрої.

"Умілими діями саперів були знищені саморобні вибухові пристрої, чим попереджено скоєння теракту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час перевірки території дитячого табору в районі населених пунктів Степове - Березове було виявлено схованку артилерійських боєприпасів.

"Саперами було знищено на місці понад 200 боєприпасів в тому числі бойові елементи РСЗВ Смерч і Ураган, вилучено понад100 одиниць новітніх артилерійських боєприпасів виробництва РФ, які в подальшому будуть використані за призначенням", - додали в штабі.

Джерело: День
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