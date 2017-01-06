Візит Байдена в Україну свідчитиме про підтримку США,- нардеп

Візит в Україну віце-президента США Джозефа Байдена буде свідчити про підтримку з боку США, зокрема американської опозиції.
Таку думку висловила нардеп Світлана Заліщук, передає УНН.
"Частина ліберального істеблішменту США все одно підтримує Україну і буде підтримувати. Особливо цей сигнал важливий, якщо Байден приїде, тому що він прозвучить на тлі останніх заяв Трампа і невизначеності політики по відношенню до Росії і нової американської адміністрації. Байден – частий гість в Україні, у нього до неї особливе ставлення. Це буде сигнал, що опозиція і ліберальний істеблішмент в Америці все одно підтримує Україну", - зазначила нардеп.
Нагадаємо, що Байден в січні може відвідати Україну.
Джерело: УНН