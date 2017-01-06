За добу бойовики 21 раз обстріляли позиції ЗСУ, поранено 2 військових, - штаб

У передріздвяну добу російсько-окупаційні війська продовжили обстріли українських позицій на всіх напрямках.

Загалом зафіксовано 21 обстріл, передає прес-центр штабу АТО.

"На Маріупольському – з мінометів вони вели вогонь – по Павлополю, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному та Талаківці вогонь вели снайпери", - йдеться у повідомленні.

На Луганському – по Станиці Луганській, Новотошківському та Новозванівці – з гранатометів.

"На Донецькому – з мінометів та великокаліберних кулеметів – по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки", - додали у прес-центрі.

В районі Новотошківського двоє українських військовослужбовців поранено.

Нагадаємо, що військові попередили теракт біля каналу Сіверський Донець - Донбас.