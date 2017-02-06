Авдіївка може повторитися, санкції проти РФ мають залишатися, - Лінкявічюс

Ситуація із загостренням бойових дій поблизу Авдіївки може повторитися і в інших гарячих точках на сході України.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країна ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Зараз ситуація на сході України дуже складна. Є відносне покращення після гуманітарної катастрофи в Авдіївці, але ми бачимо, що там залишається дуже непередбачувана ситуація через значну концентрацію важкого озброєння поблизу кордону", - сказав Лінкявічюс.

За словами міністра, європейські санкції проти РФ мають залишатися, немає жодних причин для їх послаблення або перегляду.

"Загострення може повторитися у будь-який час, Авдіївка може повторитися у будь-якому іншому місці і в будь-який час, тому ми повинні бути впевнені, що процес покращення буде стабільним, невідворотним. Поки що такої впевненості немає, нам необхідна консолідована позиція всіх європейських країн", - додав він.