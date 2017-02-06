Мир – це не відсутність конфліктів, це здатність залагоджувати конфлікти мирним шляхом
Рональд Рейган, американський державний і політичний діяч, 40-ий Президент США

Авдіївка може повторитися, санкції проти РФ мають залишатися, - Лінкявічюс

6 лютого, 2017 - 12:24
Фото: eu2013.lt

Ситуація із загостренням бойових дій поблизу Авдіївки може повторитися і в інших гарячих точках на сході України.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країна ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Зараз ситуація на сході України дуже складна. Є відносне покращення після гуманітарної катастрофи в Авдіївці, але ми бачимо, що там залишається дуже непередбачувана ситуація через значну концентрацію важкого озброєння поблизу кордону", - сказав Лінкявічюс.

За словами міністра, європейські санкції проти РФ мають залишатися, немає жодних причин для їх послаблення або перегляду.

"Загострення може повторитися у будь-який час, Авдіївка може повторитися у будь-якому іншому місці і в будь-який час, тому ми повинні бути впевнені, що процес покращення буде стабільним, невідворотним. Поки що такої впевненості немає, нам необхідна консолідована позиція всіх європейських країн", - додав він.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
  • 

    • 









    




    

  





  

                
    

      
 












Новини партнерів 

Loading...