Британія наполягатиме на збереженні санкцій проти РФ, - Джонсон

Велика Британія наполягатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на необхідності збереження санкцій проти Росії.

Про це заявив глава МЗС Британії Боріс Джонсон перед початком зустрічі у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Ми говоритимемо про Україну, про останні спалахи насильства, якими всі дуже стурбовані…Британія буде наполягати, що немає підстав для послаблення санкцій і є всі умови для продовження тиску на Росію", - сказав Джонсон.

Санкції проти РФ були введені Євросоюзом в березні 2014 року. У вересні 2016 року Євросоюз на півроку, до 15 березня 2017 року, продовжив санкції проти 146 осіб і 37 організацій за агресію проти України.

Крім того, Євросоюз продовжив дію економічних санкцій проти РФ до 31 липня 2017 року.