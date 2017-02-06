Мир – це не відсутність конфліктів, це здатність залагоджувати конфлікти мирним шляхом
Рональд Рейган, американський державний і політичний діяч, 40-ий Президент США

Британія наполягатиме на збереженні санкцій проти РФ, - Джонсон

6 лютого, 2017 - 13:16
Фото Reuters

Велика Британія наполягатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на необхідності збереження санкцій проти Росії.

Про це заявив глава МЗС Британії Боріс Джонсон перед початком зустрічі у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Ми говоритимемо про Україну, про останні спалахи насильства, якими всі дуже стурбовані…Британія буде наполягати, що немає підстав для послаблення санкцій і є всі умови для продовження тиску на Росію", - сказав Джонсон.

Санкції проти РФ були введені Євросоюзом в березні 2014 року. У вересні 2016 року Євросоюз на півроку, до 15 березня 2017 року, продовжив санкції проти 146 осіб і 37 організацій за агресію проти України.

Крім того, Євросоюз продовжив дію економічних санкцій проти РФ до 31 липня 2017 року.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
  • 

    • 









    




    

  





  

                
    

      
 












Новини партнерів 

Loading...