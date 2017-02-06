Через погодні умови рух на деяких автошляхах обмежено

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов, "Укравтодор" вводить тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на автодорогах у кількох областях.

Про це інформує 6 лютого прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Київській області з 06:00 до 10 години 06.02.2017 року введено обмеження руху на в’їзд до Києва великовагових транспортних засобів в зв’язку з несприятливими погодними умовами та з метою попередження виникнення аварійних ситуацій.

На Закарпатті у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород - Демічі , км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.

В Хмельницькій області в зв’язку з несприятливими погодними умовами (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледь) склалась складна ситуація по забезпечення проїзду автотранспорту по мережі доріг місцевого значення.

З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, прийнято рішення про введення обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 05-00 год. 03.02.2017 р. Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.

Водночас у Вінницькій області знято обмеження для руху автобусів на автомобільних дорогах загального користування.

Та на Закарпатті у с. Пасіка відновлено рух транспортних засобів на автомобільній дорозі Свалява – Мукачеве.