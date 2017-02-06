До Естонії прибула важка техніка з США

В Естонію прибули особовий склад і важка техніка нової роти з США, повідомляє портал ERR.ee.

Важка техніка роти з США, у тому числі танки і бойові машини піхоти, доставлена в Естонію і в першій половині дня в понеділок, наразі проходить розвантаження техніки. Особовий склад підрозділу прибув до Естонії в минулу п'ятницю.

Дислокована на базі в Тапа рота 173-ї повітряно-десантної бригади США залишить Естонію у другій половині лютого, на зміну їй прийде рота 1-го батальйону 69-го танкового полку.

Озброєння роти включає чотири танки M1A2 Abrams і 15 бойових машин піхоти Bradley.

69-й танковий полк входить до складу бойового підрозділу 3-ї бригади 4-ї піхотної дивізії США, яке з цього року буде розміщуватися на східному фланзі НАТО.