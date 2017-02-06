Гройсман пропонує створити Службу фінансових розслідувань

Ліквідація функцій економічного контролю, податкової міліції, МВС і СБУ і передача їх єдиній службі фінансових розслідувань дозволить зняти тиск з боку податкових і силових органів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

Зазначається, що створення служби фінансових розслідувань було обговорено з міністром фінансів Олександром Данилюком, міністром МВС Арсеном Аваковим, міністром юстиції Павлом Петренком, заступником міністра економіки Максимом Нефедовим і главою ДФС Романом Насіровим.

"Вважаю, що ліквідація функцій економічного контролю, податкової міліції, МВС і СБУ і передача їх єдиній службі фінансових розслідувань дозволить зняти тиск з боку податкових і силових органів. Час нарешті припинити практику, коли кожна з цих служб приходить і проводить свої перевірки бізнесу. Повинна бути єдина служба, побудована на європейських принципах, яка буде займатися протидією фінансовим злочинам в Україні", - повідомив Гройсман.