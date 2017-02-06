Гройсман відвідає Брюссель з робочим візитом 9 - 10 лютого

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір відвідати із робочим візитом Брюссель 9-10 лютого.

Про це заявив начальник відділу двосторонніх відносин з країнами Східного партнерства Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Дірк Шубель, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час засідання комітету з питань безпеки і оборони Європейського парламенту в понеділок він повідомив, що вранці глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні обговорювала ситуацію в Україні з міністрами закордонних справ країн ЄС у рамках Ради міністрів закордонних справ.

Шубель зазначив, що спочатку під час обговорення планувалося зосередитися на проведенні реформ в Україні, де Київ продемонстрував хороший прогрес. Крім цього, європейські дипломати обговорили події на Донбасі.

Начальник відділу двосторонніх відносин із країнами Східного партнерства повідомив, що "у другій половині тижня прем'єр-міністр Гройсман буде в місті, 9-10 лютого, і тоді ми продовжимо наше обговорення".

Шубель зазначив, що питання України є одним з пріоритетів зовнішньополітичної діяльності ЄС.