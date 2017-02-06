Хуг заявив, що райони біля Маріуполя знову стали "гарячою точкою"

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг висловив стурбованість ситуацією, що складається в районах поблизу Маріуполя, передає "Інтерфакс Україна".

"Ми відзначаємо, що в районі півночі і райони на північний захід від Маріуполя знову стали "гарячою точкою", і також ми бачили, що по обидві сторони там використовується заборонену озброєння, включаючи ракетні системи залпового вогню, і це, на жаль, призвело до того, що серед населення є постраждалі", - сказав Хуг.

Нагадаємо, що сьогодні на Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів російські окупанти обстріляли Новогригорівку, Лебединське, Широкине та Мар’їнку.